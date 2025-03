Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 2,00 EUR abwärts.

Um 16:00 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 4,9 Prozent auf 2,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,04 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 45.066 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geely-Aktie 17,25 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 0,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,481 CNY belaufen.

Geely gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,47 CNY je Aktie aus.

