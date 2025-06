Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Freitagmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 1,81 EUR nach.

Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 1,81 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 1,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,77 EUR. Bisher wurden heute 13.522 Geely-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 51,84 Prozent Luft nach unten.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,330 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,421 CNY aus.

Geely ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 CNY je Geely-Aktie.

