Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Geely gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,2 Prozent auf 2,11 EUR.

Um 12:04 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 2,11 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geely-Aktie bisher bei 2,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,08 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 46.450 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 10,23 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,47 EUR ab. Abschläge von 29,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,479 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geely einen Umsatz von 59,36 Mrd. HKD eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,57 CNY fest.

