Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag höher

09.10.25 12:06 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag höher

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,8 Prozent auf 2,15 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 2,15 EUR zu. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 2,18 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,14 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 29.832 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,97 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,330 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,479 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,56 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

