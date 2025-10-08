Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kurs der Geely

Die Aktie von Geely zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Geely-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 2,16 EUR zu.

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 2,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Geely-Aktie sogar auf 2,16 EUR. Bei 2,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.341 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 8,77 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,479 CNY, nach 0,330 HKD im Jahr 2024.

Geely ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,97 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,36 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,94 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2025 1,56 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

