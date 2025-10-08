Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geely. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,8 Prozent auf 2,14 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 2,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 2,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 44.894 Stück.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Bei 1,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,70 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2024 mit 0,330 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,479 CNY je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,36 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,56 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

