Kursentwicklung

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 16:08 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 2,02 EUR.

Geely
2,04 EUR -0,05 EUR -2,44%
Um 15:47 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 2,02 EUR ab. Der Kurs der Geely-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,02 EUR nach. Mit einem Wert von 2,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 28.000 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2024 Kursverluste bis auf 1,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 30,97 Prozent sinken.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2024 mit 0,330 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,479 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,94 Mrd. HKD im Vergleich zu 59,36 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,56 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

