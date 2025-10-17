DAX23.752 -2,1%Est505.567 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,71 -0,5%Gold4.343 +0,4%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
17.10.25 09:22 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verliert am Freitagvormittag

Die Aktie von Geely gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Geely-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 2,03 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,05 EUR -0,05 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:14 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 2,03 EUR. Die Geely-Aktie sank bis auf 2,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,04 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 15.791 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,52 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 1,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 43,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,479 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,330 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Geely gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 83,94 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,36 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,57 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

