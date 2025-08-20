DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

21.08.25 16:11 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 2,18 EUR.

Geely
2,18 EUR -0,01 EUR -0,64%
Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 2,18 EUR. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,15 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,18 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 28.159 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 7,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2024 (0,90 EUR). Abschläge von 58,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,330 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,469 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geely am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely ein EPS von 0,17 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 56,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.08.2026 dürfte Geely die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,57 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

