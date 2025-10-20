DAX24.055 +0,9%Est505.647 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Montagvormittag fester

20.10.25 09:22 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie von Geely zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 2,13 EUR.

Aktien
Aktien
Geely
2,13 EUR 0,07 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 09:12 Uhr 3,4 Prozent. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,13 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,08 EUR. Zuletzt wechselten 30.150 Geely-Aktien den Besitzer.

Bei 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,77 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,330 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,479 CNY.

Geely ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Geely mit einem Umsatz von insgesamt 83,94 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 41,41 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,57 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

