Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Geely

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 2,12 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:39 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 2,12 EUR. Die Geely-Aktie sank bis auf 2,12 EUR. Bei 2,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.229 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 10,46 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2024 Kursverluste bis auf 0,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,462 CNY aus.

Am 14.08.2025 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,97 HKD je Aktie erzielt worden. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,94 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,57 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

