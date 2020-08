pbb-Aktie im Aufwind: Deutsche Pfandbriefbank erwartet trotz Gewinneinbruch solides Ergebnis für 2020

Weil die pbb weitere 36 Millionen für gefährdete Kredite zurücklegte, brach der Nettogewinn im Jahresvergleich um 64 Prozent auf 21 Millionen Euro ein, wie das vor Kurzem in den SDAX abgestiegene Institut am Mittwoch in München mitteilte. Nachdem sich die pbb bereits im ersten Quartal nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten hatte, wagt Vorstandschef Andreas Arndt weiterhin keine konkrete Gewinnprognose für 2020. Er rechnet jedoch mit einem "soliden" Ergebnis.

Dazu sollen auch ein wachsendes Neugeschäft im zweiten Halbjahr und höhere Neugeschäftsmargen beitragen. Die pbb hatte ihre ursprüngliche Gewinnprognose Anfang Mai zurückgezogen. Mit Blick auf die Dividende müssen sich die Aktionäre weiter gedulden. Die Bank folgt der jüngsten Empfehlung der Europäischen Zentralbank, ihre Dividendenzahlungen bis Januar 2021 auszusetzen.

pbb-Aktie legt zu

Positiv haben am Mittwoch die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) auf die Zahlenvorlage und den Ausblick der Gesellschaft reagiert. Die im Juni in den SDAX abgestiegenen Titel rückten als einer der Favoriten in dem Nebenwerteindex um 3,2 Prozent vor und setzten damit ihre im August bislang freundliche Tendenz fort.

Analyst Philipp Häßler von Pareto Securities schrieb in seiner Einschätzung, das zweite Quartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Papiere hält er derzeit für angemessen bewertet.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images