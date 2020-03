Impfstoff in Aussicht? BioNTech-Aktie setzt die Kurs-Rally ungebremst fort

Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie 38,14 Prozent auf 92,00 Dollar. Angetrieben wurde die Euphorie von der Aussicht auf eine Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus.

Am Montag waren die BioNTech-Papiere um mehr als 45 Prozent nach oben geschnellt und am Dienstag um weitere 55 Prozent. Der Mainzer Biopharma-Spezialist will gemeinsam mit Fosun Pharma in Schanghai einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln und erhält dafür vom Partner Fosun bis zu 120 Millionen Euro an Vorauszahlungen für künftige Investitionen.

Bildquellen: Biontech