Apple-Streit mit Fortnite-Anbieter Epic Games geht in neue Runde - Aktie vorbörslich gefragt

Der Technologiekonzern hat am Dienstag Gegenklage gegen Epic Games erhoben und den "Fortnite"-Anbieter beschuldigt, einen Vertrag gebrochen zu haben, als dieser ein neues App-Zahlungssystem innerhalb des Spiels eingeführt habe. Apple forderte einen Richter auf, Schadensersatz auszusprechen und Epic daran zu hindern, das fortzusetzen, was Apple als unlautere Geschäftspraktiken bezeichnet. Der Antrag wurde eingereicht, nachdem Epic am Freitag eine einstweilige Verfügung beantragt hatte, um Apple zu zwingen, das beliebte Videospiel wieder in seinen App Store zu stellen.

Die Apple-Aktie gewinnt im vorbörsliche NASDAQ-Handel 3,08 Prozent auf 116,31 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

