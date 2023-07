General Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S&P 500-Titel General Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in General Electric eingebracht

S&P 500-Wert General Electric-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in General Electric eingebracht

General Electric kündigt Dividende an

Heute im Fokus

EssilorLuxottica macht mehr Umsatz und Gewinn. LVMH erzielt weiterhin kräftiges Wachstum. Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten. The Social Chain beruft zwei Insolvenzvorstände. Kepler startet HelloFresh mit 'Buy'. CropEnergies steckt Millionen in Erneuerung und Ausbau von Produktionsstandort in Großbritannien.