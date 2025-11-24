DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.856 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
General Motors im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Abend fester

24.11.25 20:23 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 71,10 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
61,57 EUR 2,65 EUR 4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 71,10 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 71,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 70,43 USD. Zuletzt wechselten 387.722 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 72,85 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 70,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,68 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 48,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 10,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
