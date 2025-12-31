US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Silberpreis: Stabilisierung nach stärkstem Einbruch seit mehr als fünf Jahren - Aktien von Minenbetreibern im Fokus. Novo Nordisk senkt Preise für Abnehmmedikamente in China. NVIDIA hat Kauf von Intel-Aktien im Milliardenwert abgeschlossen. DroneShield mit neuem Millionenauftrag zur Stärkung westlicher Militär­operationen. 100-Jahre-Feier bei Lufthansa.