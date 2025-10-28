DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,94 +7,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.546 -0,4%Euro1,1666 +0,1%Öl65,48 -0,4%Gold3.957 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Gericht entscheidet in Namensstreit um Likör ohne Ei

28.10.25 05:49 Uhr

KIEL (dpa-AFX) - Das Landgericht Kiel will am Dienstag über die Frage entscheiden, ob ein Likör, der kein Ei enthält, sich auch so nennen darf - nämlich "Likör ohne Ei". Diesen Namen hat ein kleines Unternehmen aus den schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) für seine vegane Spirituose auf Sojabasis mit Rum gewählt. Dagegen zog der Schutzverband der Spirituosen-Industrie vor Gericht.

Wer­bung

Unternehmer Ole Wittmann ist überzeugt, dass Konsumenten verstehen, dass in seinem Produkt kein Ei verarbeitet ist und sieht daher keine Irreführung. Der klagende Verband hingegen sieht einen Verstoß gegen die EU-Spirituosenverordnung. Eine Bezugnahme des Namens auf Eier sei nicht erlaubt, weil keine Eier enthalten seien. Die Bezeichnung "Likör ohne Ei" stelle eine gedankliche Verbindung zu Eierlikör her. Auch das verbiete das Gesetz./moe/DP/he