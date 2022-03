Tesla-Aktie dreht ins Minus: Brandenburg rechnet mit Start der Tesla-Produktion noch im März - im Wasserstreit öffentliche Versorgung sichern

Aktien in diesem Artikel Tesla 767,80 EUR

0,64% Charts

News

Analysen

Damit könne die öffentliche Wasserversorgung aufrechterhalten werden, teilte das Umweltministerium am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Landesamt für Umwelt werde dem Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) kurzfristig erklären, dass der Weiterbetrieb des Wasserwerks Eggersdorf bis auf Weiteres in Höhe von 2,518 Millionen Kubikmeter pro Jahr hingenommen werde. Das entspricht der Wasserfördermenge vor einer beantragten Erhöhung, um die es in der Klage zweier Umweltverbände ging.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hatte am Freitag eine Bewilligung zur Förderung im Wasserwerk Eggersdorf durch den Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) von 2020 als rechtswidrig bezeichnet (VG 5 K 469/21). Die fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit für eine höhere Fördermenge müsse nachgeholt werden. Das betrifft auch Tesla, weil das Unternehmen einen Vertrag mit dem WSE geschlossen hat. Der Wasserverband hatte von einem Fiasko gesprochen. Das Umweltministerium erklärte, die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung könne nach Vorliegen der Urteilsbegründung geschätzt rund vier Monate dauern.

Das Land Brandenburg hatte am Freitag den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin genehmigt, die aber schon zum Großteil über vorzeitige Zulassungen erbaut ist. Der WSE soll Tesla jährlich mit 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser beliefern - das gilt aber erst, wenn in der Fabrik 500 000 Autos im Jahr hergestellt werden.

Brandenburg rechnet mit Start der Tesla-Produktion noch im März

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält noch in diesem Monat einen Produktionsstart der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide für möglich. Am vergangenen Freitag habe die Landesregierung die Genehmigung an Tesla übergeben, "so dass wir damit rechnen können, dass im März (...) noch die Produktion anläuft in Grünheide", sagte Woidke am Montag beim Festakt zum Aufbau des Lausitz Science Parks in Cottbus. Die Autofabrik sei "ein weiterer sichtbarer Punkt dafür, dass Brandenburg gerade im Bereich der klimaneutralen Mobilität "the place to be" (der angesagte Ort) sei.

Das Landesumweltamt hatte den Bau der Fabrik mit über 400 Auflagen und Bedingungen genehmigt. Das Werk steht bereits - von Tesla auf eigenes Risiko über fast 20 vorzeitige Zulassungen gebaut. Laut Umweltministerium will Tesla die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme innerhalb von zwei Wochen erfüllen.

Offen sind die Folgen einer Gerichtsentscheidung: Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gab am Freitag einer Klage der Grünen Liga und des Naturschutzbundes Brandenburg gegen das Landesumweltamt teilweise statt. Es stoppte vorerst die Förderung im Wasserwerk Eggersdorf durch den Wasserverband Strausberg-Erkner, bis eine fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit für eine höhere Fördermenge nachgeholt ist. Das könnte auch Tesla betreffen, das einen Versorgungsvertrag geschlossen hat.

Auflagen für Teslas neue Fabrik vor dem Produktionsstart

Bis die ersten Elektroautos in der Fabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin von den Bändern rollen können, muss der US-Autobauer Vorgaben erfüllen. Mehr als 400 Auflagen und Bedingungen sind im Bescheid des Landes Brandenburg aufgeführt. Zum Teil sind Vorgaben schon erfüllt.

WASSER: Tesla muss nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums 96 Auflagen zum Schutz des Trinkwassers, zur Entsorgung von Abwasser und zum Umgang mit Wasser etwa aus Regen erfüllen. Darunter fallen Grenzwerte für Abwasser und bestimmte Reinigungsverfahren. Außerdem dürfen keine Schadstoffe aus Baustoffen ins Grundwasser gelangen. Die Qualität des Grundwassers muss regelmäßig kontrolliert werden.

LUFT: Zur Reinhaltung der Luft sind Grenzwerte für Abluft sowie bestimmte Höhen von Schornsteinen festgelegt. Für die Messungen der Luftreinhaltung sind Methoden und zeitliche Abstände festgeschrieben.

STÖRFÄLLE: Tesla muss ein Konzept vorlegen, damit Störfälle verhindert, die Auswirkung von Störfällen begrenzt werden und ein angemessener Sicherheitsabstand zu Schutzobjekten eingehalten wird.

NATUR: Rund 90 Nisthilfen für Vögel, 66 Kästen für Fledermäuse und Ausweichquartiere für Zauneidechsen und Schlingnattern - das gehört zu Vorgaben für den Artenschutz, die zum größten Teil erfüllt seien. Bis Ende 2022 muss Tesla für die Rodung von bis zu 312 Hektar Wald (derzeit 164 Hektar) knapp 318 Hektar neu aufforsten, dies sei fast abgeschlossen.

INBETRIEBNAHME: Zu Voraussetzungen für den Produktionsstart zählen dem Ministerium zufolge auch der Einbau von Messeinrichtungen für Schadstoffe in der Luft sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Brände und Störfälle. Die zuständigen Behörden müssen dies vorher prüfen.

Im Handel an der NASDAQ verliert der Tesla-Anteilsschein zeitweise 1,05 Prozent auf 829,47 US-Dollar.

STRAUSBERG / GRÜNHEIDE / POTSDAM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla

Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images, Hattanas Kumchai / Shutterstock.com