Bayer-Aktie: Bayer-Medikament Asundexian erhält Fast-Track-Status der FDA

Wie der DAX -Konzern Bayer mitteilte, hat Asundexian von der FDA den Fast-Track-Status für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall erhalten.

Asundexian befindet sich derzeit neben dem genannten noch in zwei weiteren Anwendungsgebieten - Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) sowie kürzlich aufgetretenem Herzinfarkt - in klinischen Studien der Phase II entweder als eigenständige Therapie oder in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung.

Der Fast-Track-Status soll die Entwicklung sowie die Überprüfung von Arzneimittelkandidaten erleichtern und beschleunigen, um schwere Erkrankungen behandeln und ungedeckten medizinischen Bedarf decken zu können.

