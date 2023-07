Trotz Bankrott von Bed Bath & Beyond: Meme-Aktien-Fans handeln Aktien im Wert von über 200 Millionen US-Dollar

Gerüchteküche brodelt

Obwohl die Meme-Aktie Bed Bath and Beyond nach der Insolvenz von der Börse genommen wurde und immanente Bestandteile des Unternehmens liquidiert wurden, erfreuen sich die Anteilsscheine außerbörslich großer Beliebtheit.

• Handel der Meme Aktie geht OTC weiter

• BBBY-Markenrechte an Konkurrenten verkauft

• Shortseller-Positionen noch nicht geschlossen?



Als Meme-Aktie hat die ehemals größte Handelskette für Heimtextilien auf dem US-Markt internationale Bekanntheit erlangt. Auch nachdem Bed Bath & Beyond Ende April Insolvenz angemeldet hatte, werden die Aktien weiter gehandelt. Nach Einleitung des Insolvenzverfahrens wurden die Aktien am 3. Mai 2023 zwar von der Börse genommen, können aber weiterhin OTC, Over-The-Counter, gehandelt werden.

OTC Markt: Wertlose Aktien werden zu Höchstpreisen gehandelt

Die größte außerbörsliche Börse ist die OTC Markets Group. Dort können Aktien nach der Insolvenz eines Unternehmens auch nach einem Delisting an den großen Börsen (üblicherweise) zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises gehandelt werden - bis der Konkurs vollständig abgewickelt ist. Über 12.000 Aktien können bei OTC Markets in drei Märkten gehandelt werden, wobei auf dem "Pink Open Market" die risikoreichsten Papiere zu finden sind.

Die Anteilsscheine der kollabierten US-Banken First Republic Bank und Signature Bank etwa werden dort derzeit mit einem Volumen von mehreren Hundert Millionen US-Dollar gehandelt.

Wie die Financial Times unter Berufung auf Daten von Refinitiv berichtet, übersteigt das Handelsvolumen, mit dem die Bed Bath & Beyond-Aktien dort frei gehandelt werden, alles bisher Dagewesene. So gehen seit Anfang Mai täglich über 25 Millionen Papiere der insolventen Handelskette mit einem Handelsvolumen von rund 220 Millionen US-Dollar über den Tisch. Eine Tatsache, die bei der immensen Nettoverschuldung des insolventen Textilhändlers die Analysten verwundert. Denn, selbst wenn zu dem mittlerweile erfolgten Verkauf der Markenrechte an den Online-Händler Overstock.com für 22 Millionen US-Dollar noch der Verkauf profitabler Geschäftsbereiche oder Tochtergesellschaften, wie Buy Buy Baby, hinzukämen, ist mehr als unsicher, ob die im Insolvenzantrag ausgewiesenen Schulden von 5,2 Milliarden US-Dollar (bei einem Gesamtvermögen von 4,4 Milliarden US-Dollar) gedeckt werden können. Zudem würden alle anderen Gläubiger vor den Aktionären entschädigt.

"Mutation des Phänomens Meme-Aktien"

En vogue sind Meme-Aktie seit rund vier Jahren, als Kleinanleger sich erstmals über Reddit zusammenschlossen, um den Kurs des angeschlagenen Computerspiele-Händlers GameStop in die Höhe zu treiben und Shortseller in die Knie zu zwingen. Es folgten weitere Unternehmen, unter anderem auch die Bed Bath & Beyond-Aktie, die ins Visier der Leerverkäufer geraten war.

Dass die Aktien in so hohen Volumina außerbörslich gehandelt werden, ist jedoch neu. "Es handelt sich um eine Erweiterung, ja fast eine Mutation des Phänomens der Meme-Aktien", sagte Loop Capital Markets-Analyst Anthony Chukumba gegenüber der Financial Times. Er zeigt sich irritiert über dieses neue Phänomen und verweist auf andere von Kleinanlegern bevorzugte Aktien: "Wir können echte Debatten über den Wert von Tesla oder GameStop führen, weil es immer noch lebensfähige Unternehmen sind", so Chukumba. Über den Wert von Bed Bath & Beyond könne man jedoch nicht diskutieren, der sei ja bekannt.

Bed Bath & Beyond-Aktie: Die Gerüchteküche brodelt weiter

Derweil reißen die Gerüchte um den insolventen Haushaltswarenhändler nicht ab: Nach dem Suizid des CFO und der Insolvenz machen laut Financial Times in den sozialen Medien immer wieder Gerüchte über Sanierungspläne und Verkäufe profitabler Geschäftsbereiche die Runde.

Hauptmotivation für viele Käufer der Meme-Aktie dürften aber Berichte darüber sein, dass Shortseller ihre Positionen noch nicht geschlossen hätten und immer noch mehr leerverkaufte Aktien als tatsächliche Anteilsscheine in Umlauf seien. Damit bleibt den Inverstoren die Hoffnung, dass der Kurs unabhängig vom Zustand des Unternehmens oder des Insolvenzverfahrens explodiert. Derzeit liegt der Kurs der BBY-Aktie bei OTC Markets bei 0,2836 US-Dollar (Schlusskurs 07.07.2023).

