Carl Zeiss Meditec-Aktien steigen Richtung Rekordhoch - Stifel: wird Erwartung schlagen

Carl Zeiss Meditec -Titel stiegen am Vormittag via XETRA an der Spitze des MDAX um 2,76 Prozent auf 138,00 Euro.

Nach Einschätzung des Analysten Markus Gola vom Investmenthaus Stifel dürfte das Unternehmen die Markterwartungen für das operative Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal das dritte Quartal in Folge deutlich übertreffen. Das mittelfristige Ziel einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) nachhaltig über 18 Prozent dürfte Carl Zeiss wohl schon im laufenden Geschäftsjahr erreichen, glaubt der Experte.

Gola hob seine Gewinnerwartungen an und erhöhte sein Kursziel von 145 auf 150 Euro. Er rät weiterhin zum Kauf der Aktien. Ob der Experte recht behält, wird sich am 10. Mai zeigen. An dem Tag veröffentlicht Carl Zeiss Meditec die neuesten Geschäftszahlen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec