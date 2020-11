Musk: Tesla-Werk bei Berlin wird weltgrößte Batteriefabrik - Aktie gewinnt vor Börsenstart

Das kündigte Musk am Dienstag in einem per Video übertragenen Auftritt bei einer Konferenz zur europäischen Batteriewirtschaft an.

Tesla will in Grünheide bei Berlin jährlich rund 500 000 Wagen der kompakten Fahrzeuge Model 3 und Model Y bauen. Es ist das erste Werk, in dem sowohl Autos als auch Batterien gefertigt werden sollen. Musk stellte bei dem Auftritt auch neue Kompakt-Modelle speziell für den europäischen Markt und längere Reichweiten als bisher in Aussicht. Er machte keine Angaben zu Zeiträumen.

Der Tesla-Chef hatte bereits im September nur noch halb so teure Batterien und ein Elektroauto für 25 000 Dollar für die nächsten drei Jahre angekündigt. Am Dienstag sagte er, dass die umweltfreundlicheren, günstigeren und stärkeren Batterien bei Berlin gefertigt werden sollen. Tesla braucht große Akku-Pakete unter anderem für den Elektro-Sattelschlepper, der gerade für den Marktstart vorbereitet wird, sowie für den künftigen Cybertruck-Pickup.

Bisher produziert Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im kalifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut wird. Im vergangenen Jahr eröffnete der Autobauer auch ein Werk in China.

Die "European Conference on Batteries" wurde im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier veranstaltet.

Bei der EU-Konferenz ging es um die zwei großen europäischen Batterie-Allianzen mit bereits 500 Industriebeteiligten und mehr als 60 Unternehmen. Das erste der beiden Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse (IPCEI) mit sieben EU-Mitgliedstaaten war bereits vor einem Jahr beihilferechtlich genehmigt und mit 3,2 Milliarden Euro unterstützt worden. Beteiligt sind etwa der Autohersteller BMW, der Chemiekonzern BASF oder der Batteriehersteller Varta.

Das zweite Konsortium sei "in der finalen Phase" und kurz vor dem Abschluss, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic. "Es wäre am besten, wenn das noch vor Jahresende geschehen könnte." Tesla hatte für eine Teilnahme Interesse angemeldet. Ob der US-Elektrobauer aber tatsächlich unter den Beteiligten ist, gab Altmaier noch nicht bekannt. "Wir bleiben unserer Tradition treu: Erst wenn die IPCEIs beantragt und genehmigt sind, werden wir Einzelheiten öffentlich bekanntmachen."

Musk hatte Altmaier zufolge ursprünglich eine Videobotschaft für die Batterie-Konferenz aufzeichnen lassen wollen, dann aber doch persönlich teilgenommen. "Das war eine ganz wichtige Bestätigung dafür, dass unsere Zusammenarbeit auf einem wichtigen Weg ist, als Europäer auch mit Elon Musk ", so Altmaier. Der CDU-Politiker betonte zugleich, auch mit vielen Unternehmen aus Asien zusammenzuarbeiten, etwa den Batterieherstellern SVOLT oder CATL, das im thüringischen Erfurt eine Fabrik baut. "Wir sehen das Ganze nicht als Entweder Oder, sondern Sowohl als auch."

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel legt die Tesla-Aktie zeitweise 4,05 Prozent auf 543,42 US-Dollar zu.

BERLIN (Dow Jones) / BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images