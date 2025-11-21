DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -2,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin74.322 -1,1%Euro1,1533 ±0,0%Öl62,75 -0,7%Gold4.050 -0,7%
Gewählter New Yorker Bürgermeister Mamdani kommt ins Weiße Haus

21.11.25 05:49 Uhr

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt den neugewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weißen Haus - nach heftigen gegenseitigen Verbalattacken. Beide hatten den für Freitag geplanten Besuch vorab angekündigt. Von manchen Anhängern wird Mamdani als Anti-Trump bezeichnet. Der US-Präsident bezeichnet den linken Demokraten als "Kommunisten". Mamdani hatte seinerseits gegen Trump ausgeteilt.

Beim Sender MS NOW erklärte er, man habe sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten.

Der linke Politiker, der lange als Außenseiter im Rennen um das Amt gegolten hatte, hatte sich am 4. November in der New Yorker Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zum Jahreswechsel wird er sein Amt antreten./rin/DP/he