Starker Jahresauftakt bei Ölkonzernen - Aktien gefragt

€uro am Sonntag

Die Aktien lagen am Donnerstag deutlich im Plus. Beim britisch-niederländischen Ölkonzern Shell stieg das bereinigte Ergebnis auf 3,23 (Vorjahr: 2,9) Milliarden Dollar. Die Dividende soll um vier Prozent steigen.

Bei Total stieg der bereinigte Nettogewinn um 69 Prozent auf drei Milliarden Dollar. TotalEnergies, wie der Konzern künftig heißt, will in diesem Jahr zwölf bis 13 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren.

Bei OMV wiederum stieg der bereinigte Betriebsgewinn um 24 Prozent auf 870 Millionen Euro, ebenfalls besser als von Analysten erwartet. (Redaktion €uro am Sonntag)















