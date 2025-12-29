LONDON (dpa-AFX) -

Gewinnmitnahmen nach Rekordhochs: Preise für Gold und Silber kräftig unter Druck

Wer­bung Wer­bung

Die Preise für Gold und Silber haben am Montag nach jüngsten Rekordhochs zu einer deutlichen Gegenbewegung angesetzt. Nachdem der Silberpreis in der Nacht zum Montag zunächst ein Rekordhoch bei 84,01 US-Dollar erreicht hatte, drückten Gewinnmitnahmen den Preis im weiteren Tagesverlauf bis auf 71,89 Dollar.

Am Markt wurde der jüngste Preissprung beim Silber mit einer höheren Nachfrage von Investoren aus China begründet. Die Aufschläge für Silber an der Börse in Shanghai lagen zeitweise bei über 8 Dollar pro Unze höher als an der Börse in London - die größte Differenz, die jemals verzeichnet wurde.

Der Preissprung beim Silber wurde zudem mit jüngsten Äußerungen des US-Milliardärs Elon Musk in Verbindung gebracht. Dieser hatte am Wochenende die wachsende Begeisterung der Anleger für das Edelmetall angeheizt. Er antwortete auf einen Tweet zu chinesischen Exportbeschränkungen mit den Worten: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."

Wer­bung Wer­bung

Zu Beginn des Jahres hatte Silber noch etwa 30 Dollar gekostet, bevor es in der zweiten Jahreshälfte mit dem Preis kräftig nach oben ging. Vor allem im Dezember hat der Silberpreis einen rasanten Höhenflug gezeigt.

Nachdem der Goldpreis in der Nacht zum Montag nur knapp ein Rekordhoch verfehlt hatte, setzten auch beim gelben Edelmetall Gewinnmitnahmen ein. Von einem Hoch bei 4.549 Dollar rutschte die Notierung für eine Unze am Nachmittag bis auf 4.366 Dollar. Ähnlich wie beim Silber zeigten sich auch beim Gold kräftige Gewinnmitnahmen, die durch ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende verstärkt wurden.

"Es ist natürlich, dass vor dem Jahresende Gewinnmitnahmen stattfinden", kommentierte Ricardo Evangelista, Analyst beim Handelshaus Activtrades, das Handelsgeschehen. Trotz des aktuellen Rückgangs hat der Goldpreis seit Beginn des Jahres um 70 Prozent zugelegt. Damit zählt Gold zu den besten Anlageklassen und steuert zudem auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anzog.

Wer­bung Wer­bung

Allerdings legte der Silberpreise in den vergangenen Wochen deutlich stärker zu als der Goldpreis. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Darüber hinaus ist Silber ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

Beide Edelmetalle wurden zuletzt durch hohe geopolitische Unsicherheiten und durch sinkende Zinsen in den USA gestützt. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten vom Finanzdienstleister China Futures Ltd zeigt sich am Markt ein "Hype um das knappe Angebot am Spotmarkt, der mittlerweile etwas übertrieben" sei, hieß es./jkr/jsl/he