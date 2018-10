Wirecard-Aktie bricht zweistellig ein - Händler: Bei Techs 'den Stecker ziehen'

Auf der Handelsplattform XETRA büßten sie in der Spitze 14,29 Prozent auf 162,00 Euro ein und lagen damit weit abgeschlagen am DAX -Ende. Derzeit notieren die Titel noch 11,67 Prozent schwächer. Am Dienstag lädt das Unternehmen zu einer Investorenveranstaltung.

Ein Händler vermutete, dass Investoren nicht zuletzt angesichts steigender Renditen an den Anleihemärkten bei wachstumsstarken Technologiepapieren "den Stecker ziehen", diese also verkaufen könnten. Der Zinsanstieg könnte demnach werthaltigere Aktien und Branchen wieder stärker in den Vordergrund rücken und gleichzeitig Technologieaktien tendenziell belasten.

Bei Wirecard kämen Gewinnmitnahmen erschwerend hinzu, sagte der Händler, nachdem sich der Kurs im laufenden Jahr verdoppelt habe.

