HOCHTIEF-Aktie steigt: HOCHTIEF verzeichnet Gewinnsprung

Vor allem laufen die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik sowie die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis Infraestructuras , an dem HOCHTIEF rund 20 Prozent hält, deutlich besser. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 16,3 Prozent auf 137,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

Im laufenden Jahr rechnet HOCHTIEF dank eines guten Auftragsbestands weiterhin mit einem um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn zwischen 510 und 550 Millionen Euro. 2022 war der bereinigte Gewinn um fast 156 Prozent auf knapp 522 Millionen Euro gestiegen.

Inklusive Sondereffekten wies HOCHTIEF in den ersten drei Monaten 2023 einen Gewinn von 127,5 Millionen Euro aus. Das waren ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 16 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Euro.

HOCHTIEF sehr fest auf Tageshoch nach starkem ersten Quartal

Starke Zahlen zum ersten Quartal und die Bestätigung des Gewinnziels für das Gesamtjahr haben am Dienstag den Aktien von HOCHTIEF Auftrieb gegeben.

Im XETRA-Handel legt die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 2,55 Prozent auf 78,45 Euro zu. Die derzeit bei knapp unter 79,20 Euro verlaufende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend liegt allerdings noch wie ein Deckel auf dem Papier.

Der Baukonzern meldete für das erste Quartal einen Gewinnsprung. Vor allem die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik sowie die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem HOCHTIEF rund 20 Prozent hält, liefen deutlich besser.

Dank eines guten Auftragsbestands bestätigte das am Mittwoch vom SDAX in den MDAX aufsteigende Unternehmen außerdem sein Jahresziel eines um Sondereffekte bereinigten Nettogewinns zwischen 510 und 550 Millionen Euro.

/mne/stk

ESSEN (dpa-AFX)

