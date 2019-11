Elon Musk verspricht: Tesla baut Fabrik in Berlin

Aktien in diesem Artikel Tesla 314,40 EUR

Wie der Manager des US-Autoriesen im Rahmen der Preisverleihung zum Goldenen Lenkrad am Dienstagabend mitteilte, wird Tesla eine Gigafactory in Berlin bauen. Das berichtet die BILD-Zeitung am Dienstagabend.

Bislang war lediglich bekannt gewesen, dass Tesla eine Fabrik in Europa plant - über den genauen Standort hatte sich der Tesla-Chef bislang aber ausgeschwiegen.

Geplant sei der Bau nun in räumlicher Nähe zum Berliner Flughafen BER, so der Automanager weiter.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images, Joe Corrigan/Getty Images