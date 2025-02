Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 98,16 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,16 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,65 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 98,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 252.069 Stück.

Bei einem Wert von 99,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2025). Gewinne von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,07 USD am 01.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 USD belaufen.

Gilead Sciences veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Gilead Sciences.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 4,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

