Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,18 USD nach oben.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 75,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 75,43 USD. Bei 74,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.707 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 16,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,44 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Am 25.04.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 0,84 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,69 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 3,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

