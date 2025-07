Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 113,23 USD.

Mit einem Kurs von 113,23 USD zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 114,02 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 112,96 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 113,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.591 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 119,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2024 bei 67,66 USD. Mit Abgaben von 40,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Gilead Sciences gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber -3,34 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 6,65 Mrd. USD, gegenüber 6,69 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,98 USD je Aktie belaufen.

