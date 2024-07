Aktie im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Nachmittag

18.07.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 73,60 USD.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 73,60 USD. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 145.167 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,86 USD) erklomm das Papier am 20.01.2024. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 16,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,07 USD am 01.06.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 15,67 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,10 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 25.04.2024. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 05.08.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

