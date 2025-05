Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 107,48 USD.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 107,48 USD abwärts. Bei 106,94 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 107,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240.525 Gilead Sciences-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,95 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 11,60 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 42,25 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD.

Gilead Sciences gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 6,65 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 05.08.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

