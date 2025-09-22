DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.279 -0,2%Nas22.575 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,58 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Blick auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagabend freundlich

23.09.25 20:24 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 114,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
95,43 EUR -0,68 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 114,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 114,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,88 USD. Bisher wurden via NASDAQ 725.772 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 81,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 39,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

