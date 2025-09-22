Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 112,25 USD ab.
Um 15:52 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 112,25 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,88 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 111,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.344 Gilead Sciences-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 81,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
