Kursentwicklung

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend verlustreich

24.09.25 20:24 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 112,62 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
97,90 EUR 2,47 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 112,62 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,96 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 113,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 707.234 Gilead Sciences-Aktien.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (81,83 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 27,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

