Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 112,62 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 112,62 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,96 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 113,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 707.234 Gilead Sciences-Aktien.
Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (81,83 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 27,34 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
