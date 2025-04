Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag gesucht

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 106,65 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 106,65 USD. Bei 106,81 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 303.956 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 119,95 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 11,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (62,07 USD). Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 71,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 11.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,56 Mrd. USD – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 05.08.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

