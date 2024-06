Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag tiefer

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 68,59 USD nach.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 68,59 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,53 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,83 USD. Zuletzt wechselten 118.221 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,07 USD am 01.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,81 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,66 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 3,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

