DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag behauptet

04.09.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel kam die Glencore-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 2,87 GBP.

Glencore plc
3,30 EUR -0,02 EUR -0,62%
Mit einem Wert von 2,87 GBP bewegte sich die Glencore-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 2,91 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 2,85 GBP. Bei 2,86 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 6.876.353 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. 52,97 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 28,53 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,102 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

