Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zieht am Nachmittag an

03.10.25 16:10 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 3,47 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,47 GBP nach oben. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,47 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,45 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 10.757.087 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 20,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 40,89 Prozent sinken.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,104 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,138 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen