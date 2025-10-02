Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore legt am Donnerstagmittag zu

Glencore im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,44 GBP.

Die Glencore-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 3,44 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,45 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,44 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.953.503 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,61 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 40,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,103 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,71 GBP aus.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,138 USD je Glencore-Aktie.

