Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore behauptet sich am Mittwochvormittag

Glencore im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,41 GBP.

Bei der Glencore-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 3,41 GBP. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,42 GBP aus. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 3,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,41 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 938.436 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Abschläge von 39,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,103 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,71 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,141 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

