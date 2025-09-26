Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 3,43 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,44 GBP. Bei 3,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.112.836 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 21,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 67,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,103 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,140 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

