Aktienkurs im Fokus

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag in Grün

29.09.25 09:29 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag in Grün

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,37 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,91 EUR 0,06 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Die Glencore-Aktie legte bis auf 3,38 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,38 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.074.113 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 30,19 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,103 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,71 GBP.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,139 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
