Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an?
Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Glencore im Fokus

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag mit stabiler Tendenz

26.09.25 12:08 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Glencore hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 3,32 GBP bewegte sich die Glencore-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Glencore-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 3,32 GBP. Bei 3,35 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,32 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,33 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 3.956.151 Glencore-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 24,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 38,29 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,102 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,138 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
