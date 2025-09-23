Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 3,34 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,34 GBP. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,36 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,35 GBP. Bisher wurden via London 2.251.300 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). 31,42 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,138 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

