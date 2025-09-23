DAX23.545 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.054 -0,1%Nas22.403 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Glencore im Fokus

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Nachmittag fester

25.09.25 16:11 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,33 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3,39 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,35 GBP. Zuletzt wurden via London 15.458.312 Glencore-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 4,39 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 62,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,138 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
