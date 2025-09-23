DAX23.535 -0,3%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.777 +0,4%
So bewegt sich Glencore

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochvormittag kaum bewegt

24.09.25 09:25 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Glencore hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Glencore-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 3,21 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,67 EUR -0,02 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 3,21 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 3,21 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,18 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,21 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 876.143 Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,71 Prozent. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 36,13 Prozent wieder erreichen.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,138 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

