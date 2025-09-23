Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 3,22 GBP.
Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,22 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 3,23 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,21 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.391.880 Glencore-Aktien.
Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,35 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,102 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,71 GBP.
Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,138 USD je Aktie.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
